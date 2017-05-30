Мэй заявила, что будет "сложной женщиной" на переговорах по Brexit

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Великобритания, возможно, выйдет из состава Евросоюза без заключения сделки, если стране будут невыгодны условия, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй во время предвыборных теледебатов с Джереми Корбиным в эфире канала Sky News.

Во время выступления она не раз повторяла, что "лучше совсем без сделки, чем плохая сделка" — слоган, впервые озвученный ею еще в январе.

"В ходе переговоров нужно давать понять, что на сделку любой ценой ты не пойдешь", — сказала Мэй. — Я дам понять, что я — сложная женщина".

Так Мэй уже называла так себя ранее, и тоже в контексте переговоров по Brexit. В интервью Би-би-си она признала, что "временами они будут тяжелыми" и что главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру придется иметь дело с "чертовски сложной женщиной".