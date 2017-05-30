Лидер КНДР заявил, что хочет послать США "подарки"

ТОКИО, 30 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при ракетном пуске, во время которого северокорейские военные испытали новую высокоточную систему наведения, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

При этом не уточняется, когда прошли испытания. Последний пуск ракеты КНДР произвела накануне.

Отмечается, что ракета "поразила цель с отклонением всего семь метров". Кроме этого, впервые были продемонстрированы новые гусеничные самоходные пусковые установки с улучшенными характеристиками проходимости.

После пуска Ким Чен Ын подчеркнул "важность продемонстрировать мощь оборонной промышленности и добиться дальнейшего прорыва, чтобы отправить больше "обернутых подарков" США".

Утром в понедельник КНДР провела очередной пуск баллистической ракеты с восточного побережья страны из района города Вонсан.

Она пролетела шесть минут, преодолев расстояние в 450 километров. В Южной Корее ее отнесли к типу "Скад". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, не причинив ущерба.