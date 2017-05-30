Fox News назвал Россию инициатором идеи секретного канала связи с США

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Fox News сообщил новые подробности разговора зятя президента США Джареда Кушнера с российским послом Сергеем Кисляком. Телеканал утверждает, что инициатива о создании секретного канала связи между Москвой и Вашингтоном принадлежала не Кушнеру, а дипломату.

Ранее газета Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, знакомых с данными разведки США, заявила, что зять Трампа в конце 2016 года предлагал использовать секретный канал связи между Москвой и переходным штабом Трампа.

"Инициатива Москвы"

Эта информация спровоцировала очередной скандал вокруг Белого дома. Объяснений от Кушнера потребовали и в конгрессе.

Fox News сообщает, что главной темой переговоров между Кушнером и Кисляком стала Сирия. Источник телеканала утверждает, что идею о создании засекреченной линии связи подали "русские, а не Кушнер".

Телеканал отмечает, что речь о постоянном использовании постоянного обходного канала передачи секретной информации не обсуждалась. В ходе переговоров стороны якобы поднимали вопрос об однократных звонках по Сирии.

В субботу агентство Рейтер со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников сообщило, что Кушнер скрыл по меньшей мере три контакта с Кисляком.

"Абсурдная идея"

В Москве сообщения СМИ о создании секретного канала связи между Москвой и Вашингтоном назвали абсурдом. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах.

"В посольстве есть закрытый канал связи. Он один. Это телефон, по которому могут говорить лишь некоторые самые высокопоставленные работники посольства. Связь зашифрована. Это нормальная практика для всех стран мира. Создание нового канала связи невозможно технически. Эта информация абсурдна", — отметил источник "Известий".

При этом другой собеседник газеты заявил, что Джаред Кушнер имеет "серьезное влияние", однако искать в этом "российский след" — безумие.

Кушнер готов дать показания

"Господин Кушнер — это человек, представляющий бизнес-интересы в совершенно определенном регионе (на Ближнем Востоке — ред.). Конечно, у него есть серьезное влияние, ведь миллиардные инвестиции — это колоссальный фактор влияния. Все это — попытка увязать нас в эту историю — делается для того, чтобы прикрыть абсолютно четкие политические и деловые интересы на Ближнем Востоке. Попытка найти след РФ неудачна, тем более, не замечая основного бизнес-потенциала", — цитируют "Известия" слова своего источника.

В четверг американские СМИ сообщили, что ФБР проводит проверку в отношении Кушнера по делу о "связях с Россией". По словам американских чиновников, следователи считают, что Кушнер обладает значительной информацией, относящейся к их расследованию.

Сам Кушнер согласен ответить на вопросы агентов бюро. Об этом в субботу заявил адвокат зятя Трампа Джеми Горелик.

По словам юриста, Кушнер готов поговорить с федеральными следователями, а также с конгрессом и рассказать о своих контактах и роли в предвыборной кампании Трампа 2016 года.

Между тем, нацкомитет Демократической партии потребовал лишить Кушнера, который является не только зятем президента, но и его советником, допуска к секретной информации.

"Расследование ФБР "связей с Россией" добралось до ближнего круга Трампа и теперь пришло прямо к нему в дом. Допуск Кушнера к секретным данным должен быть приостановлен до завершения проверки ФБР", — отметила заместитель директора нацкомитета по связям с общественностью Адриен Уотсон.

Трамп доверяет зятю

Президент Дональд Трамп накануне заявил, что полностью доверяет Кушнеру.

"Джаред делает отличную работу для своей страны. Я ему полностью доверяю. Он уважаем буквально всеми и работает над программами, которые сэкономят нашей стране миллиарды долларов. В дополнение к этому и, возможно, что более важно, он — очень хороший человек", — заявил американский лидер в интервью New York Times

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп намерен создать специальный штаб по противодействию утечкам информации из Белого дома.

"Белый дом планирует гораздо более агрессивно бороться с возникающими то и дело разоблачениями по поводу контактов советников Трампа, включая его зятя Джареда Кушнера, с Россией", — отмечает Washington Post, известная своим критическим подходом к администрации Дональда Трампа.

По данным издания, Трамп намерен чаще ездить по стране и лично общаться с людьми, как он делал во время предвыборной кампании.