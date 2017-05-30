В горах под Ташкентом разбился сотрудник посольства Франции в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 30 мая – РИА Новости. Начальник службы безопасности посольства Франции в Узбекистане погиб в минувшие выходные в горах под Ташкентом во время полета на параплане, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"Да, сотрудник нашего посольства погиб в Чимгане во время полета на параплане, он гражданин Франции, начальник безопасности посольства", — сообщил представитель посольства, не уточнив его имя. По его словам, тело сотрудника дипмиссии пока находится в Ташкенте, в настоящий момент с властями Узбекистана обсуждается вопрос его транспортировки на родину.

"С глубокой скорбью посольство Франции в Узбекистане узнало о гибели в результате несчастного случая в субботу, 27 мая, одного из своих сотрудников, Франсиса Делега, регионального руководителя службы оперативной безопасности, также компетентного по Таджикистану и Туркменистану", — говорится в официальном сообщении на сайте посольства.

Персонал дипмиссии приносит свои искренние соболезнования его семье, близким, а также коллегам по предыдущей службе в посольствах и Национальной полиции Франции, а также выражает признательность всем, кто оказал свою поддержку и сочувствие в этот тяжкий момент, отмечается в сообщении.

Ранее пользователи соцсетей распространили информацию о гибели пилота-парапланериста из Франции, сотрудника посольства это страны в Узбекистане 27 мая в зоне отдыха в горах Чимгана в 70 километрах от Ташкента.