Китай призвал Японию быть осторожной в заявлениях по Южно-Китайскому морю

ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости, Жанна Манукян. Член Госсовета КНР, курирующий международные вопросы, Ян Цзечи во время встречи с секретарем национального совета Японии Сетаро Яти посоветовал проявлять осторожность в вопросе Южно-Китайского моря, сообщает МИД КНР.

Встреча состоялась в понедельник в Токио в рамках четвертого китайско-японского политического диалога.

Между Китаем и Японией существует территориальный спор вокруг архипелага Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Токио периодически комментирует споры между Китаем и его соседями в Южно-Китайском море, вызывая раздражение Пекина, который считает, что этот вопрос не касается Токио.

"Надеемся, что японская сторона в вопросе Южно-Китайского моря будет острожной в своих заявлениях и действиях, и будет играть конструктивную роль в урегулировании спора между соответствующими странами региона", — заявил Ян Цзечи, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Китайский дипломат также отметил, что политическое взаимодоверие – основной гарант здорового и стабильного развития межгосударственных отношений. Ян Цзечи выразил надежду на то, что "японская сторона пойдет навстречу китайской стороне и будет делать усилия для того, чтобы установить политическое взаимодоверие в новых условиях и вернуть китайско-японские отношения на нормальный путь развития".