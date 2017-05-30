Тренер женской сборной Китая по настольному теннису отстранен за долг

ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости, Жанна Манукян. Главного тренера женской сборной Китая по настольному теннису, двукратного олимпийского чемпиона Кун Линхуэя временно отстранили от должности в связи с судебным разбирательством по его карточному долгу, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайскую ассоциацию настольного тенниса.

Сингапурский отель, где в 2015 году жил Кун Линхуэй с семьей и друзьями, подал в Гонконге в суд на экс-чемпиона. По сообщениям СМИ, Кун Линхуэй занял у отеля около 721 тысячи долларов и не вернул полностью долг. Сам тренер в социальной сети Weibo признал, что занял деньги, однако, по его словам, сам не принимал участия в игре.

Китайская ассоциация настольного тенниса дала Кун Линхуэю указание вернуться из немецкого Дюссельдорфа, где проходит чемпионат мира по настольному теннису, чтобы содействовать расследованию.

Главное управление по спорту Китая принесло извинения за "негативное влияние", которое оказал инцидент, и обещало провести расследование.

"Главное управление по спорту проявляет нулевую терпимость к поведению, которое нарушает спортивную этику, дисциплину и законы", — цитирует Синьхуа пресс-секретаря ведомства. Он добавил, что ведомство займется дальнейшим расследованием инцидента на основе предварительной проверки, проведенной Китайской ассоциацией настольного тенниса, и вынесет наказание в соответствии с существующими правилами и законами.

Женская сборная Китая — действующие чемпионы мира, а также олимпийские чемпионы 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном турнире. Кун Линхуэй, 1975 года рождения, стал обладателем золотой медали в парном разряде на Олимпийских играх 1996 года в Атланте, а также золотой медали в одиночном разряде и серебряной медали в парном разряде на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее.