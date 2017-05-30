Япония призывает Китай играть более значительную роль в сдерживании КНДР

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Секретарь Национального совета безопасности Японии Сетаро Яти призвал Китай играть более значимую роль в сдерживании ядерных и ракетных программ развития Северной Кореи, передает агентство Рейтер со ссылкой на сообщение МИД Японии.

Яти заявил курирующему международные вопросы члену Госсовета Китая Яну Цзечи, что действия КНДР достигли нового уровня провокации.

"Японии и Китаю необходимо работать вместе, чтобы твердо призвать КНДР избегать дальнейших провокационных действий и следовать таким вещам, как резолюции ООН", — сказал Яти.

Ранее КНДР объявила, что провела успешный запуск баллистической ракеты, который был направлен на тестирование системы высокоточного наведения.

Сообщалось, что КНДР осуществила очередной пуск ракеты в 05.40 понедельника (23.40 мск воскресенья) с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела 6 минут, преодолев 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.