Сеул заявил о проведении совместных учений с американским бомбардировщиком

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Южная Корея заявила, что провела совместные учения с американским сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком B-1B Lancer, передает агентство Рейтер.

Учения произошли в понедельник, сообщает представитель министерства обороны Южной Кореи Мун Санген.

По данным агентства, во вторник государственные СМИ КНДР сообщили, что бомбардировщик B-1B Lancer пролетел над Южной Кореей, чтобы инсценировать "учения по сбрасыванию ядерной бомбы".

Американский бомбардировщик B-1B Lancer был разработан в середине 1970-х годов. На вооружение он поступил в 1984 году. Модификация B-1B с технологией радиолокационной малозаметности и возможности полетов на сверхнизких высотах была построена в количестве 100 единиц. Производство модели было завершено в 1988 году.