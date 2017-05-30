Генсек ООН призвал адаптировать миротворческие операции к новым реалиям

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Миротворческие операции ООН должны адаптироваться к опасным и сложным условиям сегодняшнего дня, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в своей статье, опубликованной в свежем номере газеты "Коммерсант".

По его словам, миротворцы зачастую направляются туда, где мир не является приоритетом для воюющих сторон. Все чаще и чаще миротворческие миссии подвергаются нападениям участников конфликтов и исповедующих насилие экстремистов.

"Мы непременно должны адаптировать миротворческие операции к опасным и сложным условиям, в которых им приходится действовать сегодня", — написал Гутерреш.

Он добавил, что реформы должны проводиться после анализа мандатов и возможностей миротворческих миссий и партнерских отношений с правительствами и другими сторонами.

Ранее Гутерреш заявил, что более ста миротворцев ООН погибли на службе в 2016 году. На сегодняшний день ООН проводит 16 миротворческих операций.