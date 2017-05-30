В США пони затоптали трех человек на параде

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Три человека получили серьезные повреждения в американском Висконсине на параде в честь Дня поминовения, когда пони, переставшие слушаться команд своего хозяина, в забежали в толпу, сообщает ABC.

Three injured at Memorial Day parade in Wisconsin after show ponies break loose from handlers, run into crowd. https://t.co/pflTSDMVQ5 pic.twitter.com/fxvvo0rm6o — ABC News (@ABC) 29 мая 2017 г.

Телеканал отмечает, что причиной такого поведения животных могло стать то, что пони звуков фейерверков, а также теннисных мячей, брошенных в их сторону детьми.

В полиции рассказали, что, несмотря на попытки остановить животных, коляски запряженные с пони все-таки врезались в толпу.

В результате инцидента пострадали три человек, двое из которых — 77-летний мужчина и 9-летний мальчик — были доставлены в больницу.

Пони после случившегося были доставлены к ветеринару.

День поминовения в США отмечается в память о всех павших на полях сражений американцах.