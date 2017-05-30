British Airways‏ намерена во вторник выполнить график перелетов в Хитроу

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Британская авиакомпания British Airways‏ намерена во вторник выполнить весь график перелетов в лондонском аэропорту Хитроу, сообщает аэропорт в своем Twitter.

В выходные несколько вылетов были отменены или задержаны из-за сбоя в компьютерной системе.

"После сбоя в компьютерной системе по всему миру British Airways намерена выполнить весь график перелетов в Хитроу во вторник 30 мая", — говорится в сообщении аэропорта.

В субботу сотни пассажиров British Airways застряли в крупнейшем лондонском аэропорту Хитроу из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании. Также были задержаны или отложены рейсы британской авиакомпании из других городов мира. На следующий день после сбоя в аэропортах Лондона также наблюдались задержки рейсов British Airways.

В воскресенье авиакомпания заявила, что последствия неполадок в компьютерной системе в основном устранены. Доказательств причастности хакеров к проблеме с компьютерной системой авиакомпания не обнаружила.

По данным британских СМИ, потери British Airways (BA) от компьютерного сбоя, приведшего к массовым отменам рейсов, могут превысить 150 миллионов фунтов стерлингов, что станет крупнейшей суммой в истории британской авиации.