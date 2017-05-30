Раненный в Мексике россиянин Макеев помещен под стражу

МЕХИКО, 30 мая – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Россиянин Алексей Макеев, раненный в результате нападения толпы на его дом в мексиканском Канкуне, в понедельник был выписан из больницы и помещен под стражу в центр социальной реабилитации, сообщил консул РФ в Мехико Дмитрий Болбот.

"Сейчас ему будет предъявлено обвинение, с ним находится представитель посольства, из больницы его уже выписали", – сказал Болбот РИА Новости.

По словам дипломата, состояние здоровья Макеева удовлетворительное, от операций он отказался. "Он отказывается и от помощи посольства, несмотря на это, мы продолжаем следить за развитием ситуации и соблюдением прав и свобод российского гражданина за рубежом", — подчеркнул Болбот.

Несколько сотен человек 19 мая окружили дом Макеева в Канкуне и напали на него. Один мексиканец был ранен и скончался после нападения, сам россиянин получил тяжелые травмы и находится в больнице. Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, в которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, угрожал им, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.

Ранее консул Болбот сообщал РИА Новости, что по факту происшедшего возбуждены сразу два уголовных дела — против самого Макеева и в связи с бездействием властей, включая подстрекательство к насилию. На минувшей неделе от работы были временно отстранены сразу 20 полицейских из Канкуна, которые не оказали помощь россиянину во время нападения разъяренной толпы.