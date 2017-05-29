В пику Додону: Молдавия требует выслать российских дипломатов

КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Отношениям между Россией и Молдавией, которые начали налаживаться после победы на президентских выборах Игоря Додона, нанесен чувствительный удар: в понедельник Кишинев направил в посольство России ноту с требованием к пяти дипломатам покинуть страну в течение 72 часов.

Официально ни МИД, ни правительство Молдавии так и не заявили о принятии такого решения. Информацию об объявлении персона нон грата российских дипломатов подтвердили посол РФ в Кишиневе Фарит Мухаметшин и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Этот шаг, по мнению Москвы, свидетельствует о внутриполитическом кризисе в Молдавии и направлен против курса Додона на сближение двух стран.

Президент возмущен



Президент Молдавии незамедлительно отреагировал на жест молдавского правительства.

"Правительство предприняло возмутительный жест в отношении посольства России в Молдавии. Сегодня от посла потребовали, чтобы пять российских дипломатов покинули Молдавию в течение 72 часов. Хочу заявить, что глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом", — сказал Додон.

Додон также заявил, что сторонники объединения с Румынией (евроунионисты) раздражены его успехами на посту президента "и решили пойти на прямые провокации, которые несут в себе риск значительного ухудшения" отношений Молдавии с Россией.

Додон предупредил, что принятое правительством решение "ввязаться в геополитические игры Брюсселя и Вашингтона, а также в игры военных структур НАТО в этом регионе является очень опасным".

"Уверен, что они не понимают, какую цену придется заплатить нашей стране и в какую сложную и рискованную ситуацию они могут поставить нашу страну и наш народ. Они пошли на этот грубый шаг, который не останется без негативных последствий", — отметил Додон.

Россия ответит



Реагируя на шаг Кишинева, официальный представить МИД РФ Мария Захарова отметила, что "ситуация парадоксальная, но показательная — очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии".

Как заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, Москва адекватно ответит на действия Кишинева по высылке дипломатов, в России рассматривают эти шаги как прямую провокацию отдельных сил Молдавии против курса президента Игоря Додона. "Над адекватным ответом мы будем думать, но он последует", — сказал Карасин РИА Новости.

"Естественно, это очень плохая новость для двусторонних российско-молдавских отношений, это хорошо понимают те структуры, которые продумали и спланировали эту недружественную акцию", — добавил высокопоставленный российский дипломат.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов заявил, что не отвечать на такой антироссийский шаг нельзя. "Здесь будут приняты симметричные меры, последует высылка молдавских дипломатов", — сказал Морозов РИА Новости.

Это не первый недружественный жест со стороны правительства Молдавии. Ранее представители кабмина и парламента Молдавии на встрече с послом РФ передали ноту, в которой описано, как официальные лица республики останавливаются на въезде в РФ, якобы "допрашиваются, обыскиваются, терпят унижения со стороны представителей российских спецслужб". Российского посла проинформировали, что "пока эта проблема не решится, молдавских чиновников попросят воздержаться от поездок в Российскую Федерацию". Додон тогда также осудил действия молдавских властей.

Борьба во власти



В Госдуме полагают, что решение о высылке российских дипломатов не имеет отношения к связям двух стран, дело во внутриполитическом кризисе в Молдавии.

"Связано исключительно с обострением борьбы между президентом с одной стороны и сформированным парламентом правительством с другой. Это очевидно, что эта борьба выплеснулась в межгосударственные отношения, и лишний раз свидетельствует о том, что она приобретает все более острые формы", — сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев также отметил, что это "очень похоже на продолжающуюся борьбу между президентской и правительственной ветвями власти".

"Это решение, очевидно, нацелено на срыв наметившегося прогресса в российско-молдавских отношениях, ассоциирующегося с приходом на позицию президента господина Додона", — сказал Косачев РИА Новости.

По сведениям "Коммерсанта", в числе пяти российских дипломатов, о высылке которых заявил Кишинев, находится помощник военного атташе посольства РФ в Молдавии Александр Грудин.

В пику нормализации отношений



В июне 2014 года Молдавия подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом отношения между двумя государствами и ухудшились. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров.

В своей предвыборной программе Додон не раз декларировал намерение восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Заняв должность президента 23 декабря 2016 года, он совершил несколько официальных визитов в Москву и провел ряд встреч с лидером России Владимиром Путиным. В результате стороны достигли договоренностей по вопросам миграционной политики и экспортным поставкам. С начала года молдавский экспорт в Россию вырос на 40%, решаются проблемы молдавских трудовых мигрантов, подавляющее большинство которых — более полумиллиона человек — трудятся в России.

Экс-премьер Молдавии, глава Партии социалистов страны Зинаида Гречаная заявила РИА Новости, что решение МИД Молдавии о высылке российских дипломатов идет вразрез с действиями президента республики.

"Нельзя шутить такими делами, потому что ответные меры могут быть совершенно другими. Мы хотим дружить. Нам нужно восстанавливать дружеские отношения с Российской Федерацией, а не ругаться, как это делают нынешние власти (правительство — ред.)", — сказала Гречаная РИА Новости.

Она выразила надежду, что "мудрость восторжествует и от необдуманных шагов наших властей не пострадает молдавский народ". Политик добавила, что только сейчас стараниями Додона отношения между республикой и Россией стали потихоньку нормализовываться.