В британском зоопарке тигр растерзал смотрительницу зоопарка

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Смотрительница зоопарка в графстве Кембриджшир в Англии погибла после нападения тигра, который вошел в вольер, сообщает телерадиокомпания Би-би-си.

По информации Би-би-си, инцидент произошел в зоопарке Hamerton Zoo Park, посетителей пришлось эвакуировать из зоопарка.

"Тигр вошел в вольер вместе со смотрителем. К сожалению, смотрительница зоопарка погибла на месте", — приводит телеканал слова представителей полиции графства. По словам полиции, животное не выходило за границы вольера.

Также полиция сообщила, что инцидент "не кажется подозрительным".

"Представляется, что это был несчастный случай", — говорится в заявлении зоопарка. "Ни разу в ходе инцидента животные не покидали своих вольеров, и ни разу общественной безопасности что-либо угрожало", — также сообщается в заявлении.

Представители зоопарка заявили о проведении расследования. Парк будет закрыт в течение следующего дня.