США лишились статуса мирового лидера, заявил глава МИД Германии

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа и заявил, что Соединенные Штаты утратили статус ведущей державы западного мира. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

На круглом столе по проблемам беженцев и миграции глава МИД ФРГ указал на "несостоятельность США как важнейшей державы" в западном "сообществе ценностей" и призвал противодействовать политике Белого дома. По его мнению, нынешний изоляционистский курс Вашингтона негативно влияет на ситуацию в мире.

Габриэль подчеркнул, что с приходом Трампа соотношение сил на международное арене изменилось. "Запад стал немного меньше", — констатировал он. Министр также раскритиковал позицию новой администрации по вопросам миграции и борьбы с изменением климата. С его точки зрения, инициативы Белого дома в этих областях лишь усугубляют существующие проблемы.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа больше не может полагаться на других, а странам ЕС следует "взять судьбу в свои руки". При этом она подчеркнула, что надеется на сохранение дружеских отношений с Лондоном, а также рассчитывает на полноценное сотрудничество с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Немецкие СМИ связали высказывания Меркель с неудовлетворительными итогами переговоров между германской и американской делегациями на саммите G7 в Италии и предстоящим Brexit.