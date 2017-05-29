"Яндекс" прокомментировал обвинения СБУ в передаче персональных данных

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российская интернет-компания "Яндекс" отвергла обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в передаче данных украинцев спецслужбам России. Ни у сотрудников, ни руководства "Яндекс. Украина" нет доступа к персональным данным пользователей, говорится в заявлении компании.

В понедельник СБУ провела обыски в офисах компании в Одессе и Киеве в рамках уголовного дела по статье "государственная измена". Позже стало известно, что СБУ подозревает руководство "Яндекс. Украина" в незаконном сборе и передаче в Россию персональных данных граждан. По утверждению ведомства, информация передавалась специальным службам якобы "для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в ущерб суверенитету Украины".

Сейчас "Яндекс" консультируется с юристами и намерен предпринимать необходимые действия для защиты своей команды. "Для нас сейчас это самый важный приоритет", — говорится в заявлении.

"Никакой передачи данных, в которой обвиняют "Яндекс", не было… Ни у сотрудников "Яндекс.Украины", ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей "Яндекса", — заявляет интернет-компания.

В "Яндексе" подчеркивают, что защита персональных данных ее пользователей во всех странах, где она предоставляет сервисы, является "наивысшим приоритетом". "В частности для обеспечения этого данные о пользователях обезличены и анонимны", — отмечает компания.

"Существуют строгие законные процедуры, по которым правоохранительные органы могут обратиться в компанию с требованием раскрыть те или иные данные — но на это должно быть соответствующее решение суда, и сама компания должна счесть его обоснованным", — добавили в "Яндексе".