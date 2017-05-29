"Яндекс" прокомментировал обвинения СБУ в передаче персональных данных

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российская интернет-компания "Яндекс" отвергла обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в передаче данных украинцев спецслужбам России. Ни у сотрудников, ни руководства "Яндекс. Украина" нет доступа к персональным данным пользователей, говорится в заявлении компании.
Сейчас "Яндекс" консультируется с юристами и намерен предпринимать необходимые действия для защиты своей команды. "Для нас сейчас это самый важный приоритет", — говорится в заявлении.
"Никакой передачи данных, в которой обвиняют "Яндекс", не было… Ни у сотрудников "Яндекс.Украины", ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей "Яндекса", — заявляет интернет-компания.
"Существуют строгие законные процедуры, по которым правоохранительные органы могут обратиться в компанию с требованием раскрыть те или иные данные — но на это должно быть соответствующее решение суда, и сама компания должна счесть его обоснованным", — добавили в "Яндексе".