Принцесса оглушила премьера Бельгии выстрелом из стартового пистолета

БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель перенес выступление в парламенте из-за проблем со слухом, которые начались у него после того, как бельгийская принцесса оглушила его выстрелом из стартового пистолета на брюссельском марафоне, сообщает издание Soir.

Традиционный брюссельский марафон прошел в бельгийской столице в минувшее воскресенье. В нем участвовали около 40 тысяч человек из 126 стран мира.

Старт забегу дала принцесса, сестра нынешнего короля бельгийцев Астрид. Как свидетельствуют фотографии, сделанный в начале забега, выстрел из стартового пистолета напугал премьера, который стоял рядом с принцессой.

В понедельник официальный представитель Мишеля сообщил, что у премьера начались проблемы со слухом. После медосмотра глава правительства был вынужден перенести свое выступление в палате депутатов, намеченное на вторник.

Насколько серьезно пострадало здоровье премьера, не сообщается. По информации издания, во вторник Мишелю предстоит очередной визит к врачу.