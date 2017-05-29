Опрос: Путин вошел в тройку лидеров, способных решить кризис беженцев

ЕРЕВАН, 29 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин вошел в тройку мировых лидеров, способных решить кризис беженцев, свидетельствуют результаты международного исследования, проведенного по инициативе авторов армянского гуманитарного проекта "Аврора".

Опрос был проведен с 21 февраля по 19 марта 2017 года среди более 6,4 тысячи респондентов из Франции, Германии, Великобритании США, Аргентины, Армении, Ирана, Японии, Кении, Ливана, России и Турции. Участники опроса могли дать несколько вариантов ответа. Согласно его результатам, 33% от общего числа участников считают, что с проблемой беженцев справится президент США Дональд Трамп, 31% — канцлер ФРГ Ангела Меркель, 24% — президент РФ Путин. При этом 73% опрошенных россиян, 48% армян и 44% американцев заявили, что они не смогут оказать значимого влияния на жизнь сирийских беженцев.

Вместе с тем 43% опрошенных россиян и 44% армян считают, что их страны уже приняли слишком много беженцев. Среди опрошенных американцев так ответили 40%.

Кроме того, 37% респондентов в РФ, 67% — в Армении и 42% — в США видят угрозу местной культуре со стороны меньшинств. Среди положительных результатов гуманитарного индекса авторы отметили мнение молодежи, которая, в отличие от более старших респондентов, демонстрирует большую открытость по отношению к беженцам.

"Хотя большинство респондентов согласны, что беженцам нужна помощь, только 37% будут рады видеть их в своих странах. Респонденты из 12 стран назвали Германию, Францию и США странами, принявшими наибольшее число беженцев. В действительности из всех стран мира больше всего беженцев приняли Пакистан, Иран и Турция", — отмечается в докладе.

По данным исследования, главной гуманитарной проблемой для опрошенных жителей России и США является угроза терроризма — 80% и 62% соответственно. В Армении большинство (60%) назвали угрозу войны.

Опрос проводился в рамках гуманитарного проекта, инициаторы которого вручают ежегодную премию Aurora Prize for Awakening Humanity (армянский аналог Нобелевской премии мира) людям, рискующим собой ради выживания других, за исключительный вклад в дело сохранения человеческих жизней и продвижение идей гуманизма. В прошлом году награда была вручена филантропу Маргерит Баранкитс из Бурунди, в 2017 году — работающему в Судане американскому врачу Тому Катене, который в течение многих лет был единственным медиком, постоянно оказывавшим помощь более чем полумиллионному населению опустошенного войной региона.