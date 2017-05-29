В Одессе остановили продажу билетов на концерт Дорна

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости. Продажа билетов на концерт певца Ивана Дорна в Одессе остановлена, сообщается на сайте официального билетного агента Concert.ua.

В данный момент приобрести билеты на мероприятие, запланированное на 9 июня, на сайте Concert.ua невозможно.

Ранее издание "Страна.UA" сообщило, что экс-глава одесской ячейки "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ) Сергей Стерненко заявил о планах, после концерта певицы Светланы Лободы, сорвать концерт Дорна в Одессе.

Концерт украинской певицы Лободы в воскресенье сорвали в одесском клубе "Ибица", протестующие в связи с ее выступлением жгли у клуба дымовые шашки и устроили потасовку с полицией. По данным одесских СМИ, на Лободу ополчились за то, что она регулярно выступает в России, поддерживает российских артистов, которым запретили въезд на Украину.