В ГД связали решение о высылке дипломатов с внутренним кризисом в Молдавии

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Решение о высылке российских дипломатов из Молдавии не имеет отношения к связям двух стран, а связано с внутриполитическим кризисом в Молдавии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

"Понятно, с чем связано, абсолютно. Связано исключительно с обострением борьбы между президентом с одной стороны и сформированным парламентом правительством с другой. Это очевидно, что эта борьба выплеснулась в межгосударственные отношения, и лишний раз свидетельствует о том, что она приобретает все более острые формы", — сказал РИА Новости Затулин.

Он добавил, что одиозное решение о высылке российских дипломатов не имеет никакого отношения к связям России и Молдавии, но имеют "прямое отношение к внутриполитическому кризису и борьбе за полномочия между президентом и правительством".

По мнению депутата, никаким другим путём ситуацию не разрешить, кроме как проведением досрочных парламентских выборов в Молдавии.