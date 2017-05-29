В ГД связали решение о высылке дипломатов с внутренним кризисом в Молдавии

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Решение о высылке российских дипломатов из Молдавии не имеет отношения к связям двух стран, а связано с внутриполитическим кризисом в Молдавии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Он добавил, что одиозное решение о высылке российских дипломатов не имеет никакого отношения к связям России и Молдавии, но имеют "прямое отношение к внутриполитическому кризису и борьбе за полномочия между президентом и правительством".
По мнению депутата, никаким другим путём ситуацию не разрешить, кроме как проведением досрочных парламентских выборов в Молдавии.