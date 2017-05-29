В Кот-д'Ивуаре полиция по ошибке обстреляла катафалк, погибли пять человек

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Полицейские в Кот-д'Ивуаре в погоне за бандой грабителей по ошибке обстреляли катафалк, погибли пять сотрудников похоронного бюро, передает агентство Франс Пресс.

Сообщается, что отряд жандармов пытался по горячим следам найти злоумышленников, ограбивших богатого коммерсанта.

"Это невероятный шок. Сотрудники похоронного бюро возвращались в Абиджан после похорон, когда их автокатафалк попал под обстрел жандармов", — сообщил агентству местный житель.

Помимо сотрудников похоронного бюро при стрельбе погиб случайный прохожий.

Военный прокурор Анж Кесси подтвердил, число погибших, отметив, власти ведут расследование инцидента.