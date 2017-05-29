В Кот-д'Ивуаре полиция по ошибке обстреляла катафалк, погибли пять человек

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Полицейские в Кот-д'Ивуаре в погоне за бандой грабителей по ошибке обстреляли катафалк, погибли пять сотрудников похоронного бюро, передает агентство Франс Пресс.
"Это невероятный шок. Сотрудники похоронного бюро возвращались в Абиджан после похорон, когда их автокатафалк попал под обстрел жандармов", — сообщил агентству местный житель.
Помимо сотрудников похоронного бюро при стрельбе погиб случайный прохожий.
Военный прокурор Анж Кесси подтвердил, число погибших, отметив, власти ведут расследование инцидента.