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В мире

Подозрения в госизмене: СБ Украины пришла с обысками к "Яндексу"

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20:1529.05.2017
(обновлено: 20:22 29.05.2017)
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© Flickr / Juanedc.comФлаг на здании Службы безопасности Украины в КиевеФлаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве
© Flickr / Juanedc.com

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник провела обыски в офисах "Яндекс. Украина" в Киеве и Одессе. СБУ подозревает руководство компании в незаконном сборе и передаче в Россию персональных данных граждан Украины, в том числе сотрудников правоохранительных органов. Ведомство утверждает, что эти данные якобы передавались спецслужбам РФ для планирования разведывательных и диверсионных операций.

При этом в Госдуме РФ назвали действия СБ Украины "репрессивной машиной", готовой переехать права и свободы своих же граждан.

Украина с 17 мая в рамках расширения санкций в отношении РФ ввела запрет на доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

Обыски

О том, что в офисы "Яндекса" в Киеве и Одессе пришли представители СБУ, сообщила днем сама российская компания.

Здание СБУ в Киеве. Архивное фото
© Fotolia / dmitrydesigner
СБУ подозревает "Яндекс. Украина" в незаконном сборе персональных данных

"В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию", — говорится в сообщении "Яндекса".

Интернет-издание "Таймер" со ссылкой на свои источники сообщило, что офис компании в бизнес-центре "Морской" в Одессе был заблокирован, у сотрудников компании изъяты мобильные телефоны. По словам источников издания, правоохранители "приказали всем сотрудникам сдать мобильные телефоны и перейти в одно помещение, пока правоохранители осматривают остальные".

"Кроме того, у сотрудников потребовали передать представителям правоохранительных органов административные пароли и тому подобную информацию", — отмечается в сообщении.

В СБУ в свою очередь сообщили, что обыски в киевском и одесском офисах "Яндекс. Украина" проводятся в рамках дела по статье "государственная измена".

"СБУ действительно проводит обыски в офисах дочерней структуры российской компании "Яндекс" в Киеве и Одессе. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Детали позже, следите за сайтом Службы безопасности Украины", — написала в Facebook пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Обвинения в госизмене

Позднее СБУ сообщила, что подозревает руководство компании "Яндекс. Украина" в незаконном сборе и передаче в РФ персональных данных граждан Украины, среди которых якобы есть и сотрудники правоохранительных органов.

Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
© Flickr / Juanedc.com
Яровая назвала СБУ "репрессивной машиной", переезжающей права граждан

"Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских граждан. В частности род занятий, образ жизни, жилища, жительства, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронных адресов и аккаунтов в социальных сетях. Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди граждан, о которых в РФ передавалась информация, есть сотрудники правоохранительных и специальных органов", — утверждается в сообщении на сайте ведомства.

По утверждению СБУ, информация якобы передавалась специальным службам РФ "для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в ущерб суверенитету Украины". Указывается, что во время обысков сотрудники СБУ обнаружили серверное оборудование и документацию, их должны направить на экспертизу, которая проверит факты сбора и передачи российской стороне персональных данных граждан Украины.

"Эксперты также проанализируют перенаправления трафика украинских пользователей на российские серверы, а также проверят координацию противоправной деятельности с территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Давление на компанию

По мнению экспертов, обыски являются ответом на попытки "Яндекса" остаться на украинском рынке и направлены на то, чтобы парализовать работу компании.

Офис компании Яндекс в Одессе. Архивное фото
© Фото : архитектурная мастерская za bor
Дело о госизмене: СБУ пришла с обысками в офисы Яндекса в Киеве и Одессе

"Если предыдущее решение было заблокировать деятельность компании, то нынешние обыски ее разрушат. Причина этого – продолжающее политическое противостояние вокруг российских санкций, но, конечно же, и экономическое. Компания в последние дни, мне кажется, делает достаточно много, чтобы сохранить за собой долю украинского рынка", — сказал РИА Новости директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Эксперт отметил, что поскольку "Яндекс" борется за украинский рынок, на компанию оказывается давление, как только компания оставит украинский рынок, это прекратится.

Издание "Страна UA" со ссылкой на главу одной из украинских интернет-компаний пишет, что СБ ищет повода для того, чтобы парализовать деятельность "Яндекса" на Украине.

"Не исключаю, что претензии СБУ к "Яндексу" заключались просто в том, что они выполняли некие стандартные процедуры по передаче отчетности головной конторе в Москву. Или же просто нашли адреса на почте "Яндекса", которые были у представителей силовых структур Украины. Никакого шпионажа в этом, естественно, нет. Но СБУ, видимо, просто хочет парализовать деятельность "Яндекса" на Украине и ищет любой повод для этого", — цитирует издание слова руководителя компании, не называя его имя.

В порыве русофобии

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала "репрессивной машиной", готовой переехать права и свободы своих же граждан, действия Украины.

"Репрессивная машина Порошенко готова переехать права и свободы своих граждан вдоль и поперек в порыве бешеной русофобии. "Яндекс" встал на пути дезинформации идеологов Киева и здесь уже возник чрезвычайный инцидент и прецедент для Европы и США. И где (представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ) Дуня Миятович? И где свобода слова?" — цитирует слова Яровой пресс-служба.

По ее словам, уже назрела острая необходимость принятия международных актов об информационной безопасности, о которых давно говорит Россия, так как "мир все более погрязает в болоте двойных стандартов и провокаций".

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