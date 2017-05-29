В Йемене число погибших от холеры и диареи составило 500 человек

ЖЕНЕВА, 29 мая — РИА Новости. Количество погибших от холеры и диареи в Йемене за месяц составило 500 человек, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич в понедельник.

"С 27 апреля по 28 мая 2017 года всего в 19 провинциях было зарегистрировано 55 202 случая подозрения на холеру и острую водную диарею, из них 500 смертельных", — сообщил он.

По словам Язаревича, количество смертей за последний месяц в четыре раза превышает аналогичные данные за период с октября 2016 года по март 2017 года.

"Всего лабораторно было подтверждено 373 случая заболевания холерой", — добавил он.

Представитель ВОЗ отметил, что организация 25 мая направила в Йемен самолет с 67 тоннами внутривенных жидкостей и аптечек с лекарствами от холеры. Это самое большое количество медпомощи, которое было доставлено в страну после начала эскалации конфликта в марте 2015 года.