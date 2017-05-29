Экс-глава МИД Черногории: республика должна перестать "разыгрывать жертву"

БЕЛГРАД, 29 мая – РИА Новости. Экс-глава МИД Черногории, бывший посол Югославии в Италии, на Мальте и в странах Африки Миодраг Лекич заявил в понедельник, что власти республики должны перестать "разыгрывать жертву" из-за депортации Россией черногорского парламентария Миодрага Вуковича и обратить внимание на собственную риторику.

Днем министерство иностранных дел и европейской интеграции Черногории вручило протестную ноту послу России в Подгорице Сергею Грицаю в связи с депортацией из Москвы члена правящей Демократической партии социалистов (ДПС) депутата Миодрага Вуковича. По словам самого Вуковича, который направлялся транзитом через Москву в Минск на парламентскую ассамблею Центрально-европейской инициативы, вечером в воскресенье в Домодедово его задержала полиция. Ему сообщили, что он входит в список персон нон грата в России и должен быть депортирован в Черногорию. Первый рейс в Тиват был утром в понедельник, поэтому, по словам депутата, он был вынужден провести время ожидания в "негуманных условиях", из-за чего у парламентария обострилось хроническое заболевание.

С официальным заявлением в связи с возникшей ситуацией уже выступил председатель парламента Черногории Иван Брайович, выразивший озабоченность и осудивший "недипломатические действия" в отношении депутата Вуковича. Он указал, что ожидает официального обоснования и извинения из-за "неприличного отношения к представителю высшего законодательного органа государства Черногории". В МИД РФ заявили, что запрет на въезд Вуковичу связан с антироссийским санкциями Евросоюза, к которым присоединилась Черногория.

"Вместо разыгрывания жертвы с неким провинциальным расчетом черногорские власти должны взвешенными шагами защитить государственное достоинство в контексте дипломатического унижения на московском аэродроме, не злоупотреблениями дипломатии, а именно взвешенными шагами и продуманными заявлениями", — цитирует Радио и телевидение Черногории (RTCG) бывшего дипломата.

"Другими словами, высокопоставленные черногорские функционеры, среди которых контрабандисты табачных изделий, представители криминала, пропагандисты и идеологи, милитаристы-активисты, переквалифицировавшиеся в государственные деятели, должны намного больше думать, когда выступают с публичными заявлениями, ведущими к международным последствиям", — передает телеканал слова Лекича.