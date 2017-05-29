Британская полиция задержала пассажира переполненного автобуса

Британские полицейские и военные у здания Парламента в Лондоне. Архивное фото

Британские полицейские и военные у здания Парламента в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Британские полицейские задержали мужчину в переполненном автобусе, курсирующем между Манчестером и городским аэропортом, пишет газета Manchester Evening News.

По данным издания, стражи порядка вывели пассажира из двухэтажного автобуса, остановившегося на перекрестке в южной части города и препроводили его в полицейский фургон.

Район рядом с остановкой также был оцеплен правоохранителями. Сообщается, что в одном из зданий квартала проходит обыск.

Пока неясно, связано ли задержание с недавним терактом на городском стадионе. В аэропорт или из аэропорта направлялся автобус, также не сообщается.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Более 50 раненых остаются в больницах. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.