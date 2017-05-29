В Манчестере полиция ищет чемодан обвиняемого в теракте

ЛОНДОН, 29 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция британского Манчестера разыскивает чемодан Салмана Абеди, обвиняемого в совершении теракта в городе, а также уточняет информацию, где он находился с 18 по 22 мая.

"Мы продолжаем отслеживать последние передвижения Абеди, в частности, нас интересует, где он находился с 18 по 22 мая. Мы также публикуем фото, на котором Абеди катит большой чемодан и иллюстрацию похожего чемодана. Нам известно, что он посещал один из районов Манчестера, а затем был в центре города с этим чемоданом. Видели ли вы Абеди с этим чемоданом с 18 по 22 мая и где вы его видели", — говорится в опубликованном в Twitter сообщении полиции.

На фото мужчина, одетый в темно-серую короткую куртку и серую бейсболку, катит по улице большой синий чемодан на четырех колесах. Полиция отмечает, что во время теракта Абеди был не с этим чемоданом.

"У нас нет оснований полагать, что чемодан представляет опасность, однако если у вас есть информация о нем, позвоните по антитеррористической "горячей линии". Не стоит приближаться к этому чемодану, если вы его увидите, сразу позвоните в полицию", — говорится в сообщении.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Более 50 раненых остаются в больницах. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ и других странах террористическая группировка "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.