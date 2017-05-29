Додон назвал решение по российским дипломатам в Молдавии провокацией

КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что решение правительства объявить персона нон грата пятерых российских дипломатов — это прямая провокация.

"Понимаю, что евроунионисты раздражены успехами президента, достигнутыми в последние месяцы, и решили пойти на прямые провокации, которые несут в себе риск значительного ухудшения молдо-российских отношений", — заявил Додон РИА Новости.

Он предупредил местную власть, что "принятое ею решение ввязаться в геополитические "игры" Брюсселя и Вашингтона, а также в "игры" военных структур НАТО в этом регионе является очень опасным".

"Уверен, что они не понимают, какую цену придется заплатить нашей стране и в какую сложную и рискованную ситуацию они могут поставить нашу страну и наш народ. Они пошли на этот грубый шаг, который не останется без негативных последствий", — отметил Додон.