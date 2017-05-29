Додон осудил действия молдавских властей в отношении российских дипломатов

КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил РИА Новости, что глубоко возмущен объявлением персона нон грата российских дипломатов и осуждает такие действия правительства.

"Правительство предприняло возмутительный жест в отношении посольства России в Республике Молдова. Сегодня от посла потребовали, чтобы пять российских дипломатов покинули Молдову в течение 72 часов. Хочу заявить, что глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом", — заявил Додон.