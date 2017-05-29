В Йемене число заболевших диареей и холерой превысило 42 тысячи за месяц

ЖЕНЕВА, 29 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество заболевших диареей и холерой в Йемене за месяц превысило 42 тысячи человек, зарегистрированных в основном в столице Сане и провинциях Хаджа и Амран, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.

Согласно данным ВОЗ, за период с 27 апреля по 24 мая в Йемене было зарегистрировано 42 тысячи 207 случаев заболевания острой водянистой диареи и подозрений на холеру. Из них 420 человек скончались от болезни. При этом лабораторно подтвердились 313 случаев заболевания холерой.

В ВОЗ отмечают, что количество смертельных случаев за последний месяц почти в 3 раза выше, чем было зарегистрировано за период с октября 2016 года по март 2017 года.

По данным на 20 мая, общее количество подозрений на холеру в Йемене с начала вспышки в октябре прошлого года насчитывает 49 495 человек, включая 362 смертей, связанных с заболеванием.