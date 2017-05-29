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В мире

Черногория в НАТО: если вас отпихнул Трамп, вините русских

20:0329.05.2017
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© AP Photo / Matt DunhamПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Черногории Душко Маркович на саммите НАТО в БрюсселеПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Черногории Душко Маркович на саммите НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Matt Dunham

Игорь Пшеничников, для РИА Новости

Глава МИД Черногории Срджан Дарманович заявил, что Россия "сильно вмешалась во внутренние дела" страны и пыталась препятствовать намерению властей республики вступить в Североатлантический альянс.

Флаг Черногории. Архивное фото
© Flickr / oliverd
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По сообщению компании "Радио и телевидение Черногории" (RTCG), Дарманович сказал об этом в интервью словацкому информационному агентству TASR. "Россия открыто вмешивалась в наши внутриполитические вопросы, на что мы, конечно, смотрели без одобрения. Россия в последние два-три года проводит политику сфер интереса и выступает против расширения НАТО. Мы решили свои основные цели определять сами и были удивлены, насколько сильно Россия вмешалась, и, конечно, мы защищались", — сказал Дарманович.

Где ваше место?

Как мы помним, западные лидеры в конце 80-х обещали советскому руководству, будто НАТО не будет расширяться на восток за счет стран бывшего Варшавского договора. Но Варшавского договора давно нет, а НАТО продолжает расширяться. Угрозой же для Запада продолжают год за годом объявлять Россию.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Черногории Душко Маркович на саммите НАТО в Брюсселе. 25 мая 2017
© AP Photo / NATO TV, File
Бывший фотограф Обамы пошутил об инциденте с Трампом на саммите НАТО

Когда это в очередной раз подтвердили на последнем саммите альянса в Брюсселе, который прошел 24-25 мая, среди противников России впервые в качестве полноправного члена заседала Черногория. Хотя все формальности с ее вступлением в НАТО должны быть завершены 5 июня.

Впрочем, "полноправность" применительно ко всем, кто не США, есть понятие относительное. Что такое Черногория и как к ней относится "хозяин", было ярко продемонстрировано одним только движением президента США Трампа, который бесцеремонно отодвинул черногорского премьера Душко Марковича на второй план перед общей фотосессией.

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Американцы потребуют от Трампа извиниться перед премьером Черногории

Маркович может сколько угодно объяснять, что не видит в этом проблемы. Конечно, ситуацию можно списать на врожденную нетактичность Трампа и его заносчивость. Однако будь на месте Марковича нечто не настолько пятистепенное (скажем, немецкая канцлер или канадский премьер), Трамп не позволил бы себе такую бестактность.

Что-то есть пророческое в этой сцене.

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© Ruptly
Трамп оттолкнул премьера Черногории на экскурсии по штаб-квартире НАТО

Осталось только сплясать

"Наше членство в НАТО не направлено против кого бы то ни было, в том числе и против России. Но, разумеется, мы не можем согласиться с тем, что кто-то третий решает, где нам быть", — распинался Дарманович в интервью словацкому агентству. Он вновь обвинил Россию в том, что "ее секретные службы открыто поддерживали черногорскую оппозицию, которая выступала против вступления в НАТО, вплоть до открытой попытки государственного переворота".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Российский дипломат назвал поведение Трампа с Марковичем недостойным

Понятное дело, что мантру о предпринятой Россией попытке государственного переворота (в канун парламентских выборов 16 октября прошлого года) официальная Подгорица теперь будет повторять при каждом удобном случае. Но, по оценкам черногорских патриотических организаций, против членства страны в НАТО и сегодня выступает около 60% населения.

Нагнетание антироссийской риторики черногорского министра иностранных дел в канун и после саммита НАТО нельзя объяснить ничем иным, кроме как стремлением оправдать перед своим народом вхождение Черногории в антироссийский альянс. Исторически и черногорцы, и сербы (которые, по сути, один народ) считают Россию братской страной. Однако теперь у официальной Подгорицы есть покровитель, и черногорские политики рвутся с цепи, опережая друг друга в выражении верноподданнических чувств. Выражать они их обретенному хозяину будут так же, как и все остальные: поливая грязью нашу страну.

Все как научили. А научили плохо

Накануне, кстати, все то же "Радио и телевидение Черногории" активно повторяло еще одно заявление Дармановича — о том, что его страна не видит в России "пример демократической системы" и что Москва пытается "препятствовать и ослаблять НАТО и разделять ЕС", в том числе на Балканах.

Президент США Дональд Трамп в Брюсселе, 25 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Безобидная ситуация": премьер Черногории прокомментировал толчок Трампа

Поскольку Черногория в этом контексте — эталон демократии, следует напомнить, что власти страны наотрез отказались проводить общенародный референдум по вопросу о вступлении страны в НАТО, зная заранее его отрицательные результаты. Именно поэтому решение о вступлении в НАТО было проведено через скупщину (парламент), с депутатами которой правительству Мило Джукановича "договориться" было проще, чем с народом.

При этом перед черногорскими властями и их вашингтонскими кураторами стояла задача обеспечить "нужный" состав скупщины, которая ратифицирует закон о вступлении Черногории в альянс. И именно в канун тех самых парламентских выборов, которые, по замыслу Джукановича и его вашингтонских кукловодов, должны были привести в скупщину "своих людей", в Черногории случилась "попытка госпереворота"… В общем, как говорится, — кто сказал "методичка"?

Саммит НАТО в Брюсселе. 25 мая 2017
© РИА Новости
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Черногорский премьер подтвердил право Трампа стоять в первом ряду

Ни в Черногории, ни в соседней Сербии, разумеется, почти никто не верит в чушь о российском вмешательстве. Но так, собственно, и задача не стоит: зачем строить для избирателей убедительные версии, если достаточно забить даже очень неубедительной все информационное пространство? Откровенная чушь может быть единственной публичной версией не хуже, чем продуманная дезинформация.

Когда читаешь американскую прессу о России, тоже удивляешься: неужели читатель верит "вмешательству России" в американские выборы или тому, что "Трамп действует по инструкции Кремля"? Но если 95% информационного поля поддерживают эту версию — она просто становится базовой.

И пусть половина населения (плюс-минус в разных европейских странах) все равно не верит в "российскую угрозу", это мало заботит тех, кто ее продвигает.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Черногории Душко Маркович на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Черногории Душко Маркович на саммите НАТО в Брюсселе

Самый верноподданный

Кстати, а как там самый верноподданный черногорец НАТО — Мило Джуканович, бывший попеременно то президентом, то премьером Черногории в течение более 20 лет?

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Захарова отреагировала на обвинения Черногории в адрес России

У него с Вашингтоном и Брюсселем давняя история сотрудничества. Они в свое время спасли его от уголовного дела, когда суд Неаполя требовал его выдачи для совершения правосудия. В обмен он обязался оторвать свою страну от Сербии (что и случилось на "референдуме" 2006 года) и затем втянуть ее в НАТО.

Так вот. В политических кругах Сербии и Черногории гуляет информация о том, что находящийся сегодня как бы не у дел Джуканович, оставивший недавно пост премьер-министра, для того его и оставил, чтобы снова выдвинуться в президенты Черногории.
А что? Он по-прежнему незаменимый игрок для Вашингтона и Брюсселя, готовый выполнить "любое другое задание любого другого правительства".

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