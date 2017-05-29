"Революционный" британский истребитель сел на брюхо после авиашоу

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Последний британский истребитель Sea Vixen XP924 потерпел крушение, пытаясь совершить посадку после выступления на авиационном шоу в Даксфорде. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

На записи видно, что во время захода на посадку у самолета не выдвинулись шасси, пилот был вынужден посадить истребитель на "брюхо" и катапультироваться, после чего самолет загорелся.

В подписи к видео отмечается, что пилот не пострадал. Состояние самолета пока оценивается.

Sea Vixen представлял особую ценность для британской авиации, поскольку стал первым британским двухместным палубным истребителем, достигшим сверхзвуковой скорости. Он состоял на вооружении авиации Королевских ВМС с 1959 по 1972 год. Всего было построено 145 машин, однако на сегодняшний день в рабочем состоянии оставалась только одна.