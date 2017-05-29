Путин и Макрон обсудили двусторонние отношения, Украину и Сирию

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Версальском дворце. 29 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Версальском дворце. 29 мая 2017

Версаль (Франция), 29 мая — РИА Новости. В Версале завершилась пресс-конференция по итогам переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Французский лидер заявил, что без диалога с Россией работать по важнейшим вопросам нельзя. Он сообщил, что обсудил с Путиным Сирию, где, по его словам, приоритетом является борьба с террористами ИГ*. По словам Макрона, нужно искать политическое решение, которое помогло бы восстановить мир в стране.

"Есть воля, чтобы мы с течением времени нашли политическое решение, которое было бы инклюзивным, позволило бы искоренить терроризм и восстановить мир в стране", — сказал Макрон.

Французский президент рассказал, что Париж видит "красную линию" в Сирии в использовании химического оружия.

Макрон рассказал, что говорил с российским коллегой о претворении в жизнь минских соглашений по Украине. Он выразил уверенность в необходимости скорейшего проведения переговоров в нормандском формате.

Французский лидер заявил, что обсудил с Путиным ситуацию с сексменьшинствами в Чечне. Он рассказал, что президенты договорились организовать франко-российский форум гражданского общества и совместно отслеживать ситуацию с ЛГБТ в России.

"Мы также хотели, чтобы между нашими представителями гражданского общества были более тесные связи, конструктивный диалог, больше обмена. Сейчас между Германией и Россией уже существует такая схема. И мы хотели бы тоже пойти этим путем, чтобы молодежь, экономические структуры, научные круги могли бы сблизиться, организовать франко-российский форум гражданского общества", — заявил Макрон.

Макрон подчеркнул, что Франция заинтересована в интенсификации сотрудничества с Россией. "Что касается двухсторонних отношений, я хотел бы, чтобы мы продолжали эти отношения и интенсифицировали их", — сказал Макрон.

По его словам, для развития отношений России и Франции нужно действовать "прагматично и требовательно".

В свою очередь, Путин отметил, что в центре внимания на переговорах были двусторонние отношения России и Франции, что он и его коллега говорили о "проблемных точках в мире и пытались найти общность подходов".

Российский лидер подчеркнул, что Париж заинтересован в расширении экономического взаимодействия с Москвой. Он выразил мнение, что во Франции должно учиться больше российских студентов, надо наращивать молодежные обмены.

Путин рассказал, что на переговорах обсуждалась ядерная проблема на Корейском полуострове и пути ее решения.

Обмен мнениями с президентом Путиным получился открытым и откровенным, стороны в ходе переговоров все друг другу сказали, заявил Макрон.

"Это был первый обмен мнениями, мне кажется, он получился очень открытым, откровенным, мы многие вещи сказали друг другу. Я сказал, что я думаю по ряду ситуаций… Я думаю, что мы все друг другу сказали", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером.

Переговоры двух лидеров, запланированные на два часа, продолжались 2 часа 50 минут. Они проходили в закрытом режиме без прессы.

В понедельник Путин прибыл в Версаль для переговоров по приглашению Макрона. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что лидеры двух стран планируют обсудить двусторонние отношения, борьбу с терроризмом, а также урегулирование кризиса на Украине.

* Террористическая организация, запрещенная в России.