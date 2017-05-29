Макрон рассказал о необходимости "искреннего диалога" с Россией

ВЕРСАЛЬ (Франция), 29 мая — РИА Новости. Спорные вопросы с Россией могут возникать, но без диалога не может быть продвижения, в том числе и по Сирии, сказал президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас есть вещи, по которым мы не сходимся во мнениях, но мы высказали это. И главное, мы обсуждали, как нам конструировать совместные действия. Мы должны действовать сообща, потому что если мы не создадим необходимые условия для этого, то мы не сможем продвинуться по вышеупомянутым вопросам, если у нас не будет откровенного искреннего диалога. Иногда в таком диалоге могут возникать спорные вопросы… но если мы этого не добьемся, мы не сможем продвинуться ни по украинскому, ни по сирийскому вопросу", — сказал Макрон.