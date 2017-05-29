Путин заявил, что Россия не пыталась повлиять на выборы во Франции

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Версальском дворце. 29 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Версальском дворце. 29 мая 2017

РИА НОВОСТИ — ПУТИН О ВИЗИТЕ ЛЕ ПЕН В РОССИЮ: ОНА ВСЕГДА ВЫСТУПАЛА ЗА РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С РФ, НО МЫ НЕ ПЫТАЛИСЬ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫБОРЫ ВО ФРАНЦИИ