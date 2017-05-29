Главреда финской гостелерадиокомпании уволили из-за материала о премьере

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Главный редактор службы новостей финской государственной телерадиокорпорации Yle Атте Яяскеляйнен отправлен в отставку на фоне скандала вокруг предполагаемой цензуры материалов, касающихся руководства страны.

В декабре двое журналистов покинули Yle, заявив, что Яяскеляйнен отредактировал их материал относительно госконтракта, переданного компании, которой владели родственники премьер-министра Юхи Сипили. Позднее на слушаниях в парламенте Сипиля был признан непричастным к конфликту интересов, однако данный инцидент стоил Финляндии первого места в рейтинге свободы прессы по версии правозащитной организации Reporters Without Borders, отмечает агентство Рейтер.

"Я ощущаю, что роль Yle в обществе важнее, чем моя роль для Yle. Мое стремление управлять службой новостей и актуальных программ на пути ответственной журналистики подвергалось сомнению. Надеюсь, что наше решение восстановит спокойствие на рабочих местах телерадиокомпании", — говорится в заявлении Яяскеляйнена на сайте Yle.

Яяскеляйнен работал ответственным главным редактором новостной службы и актуальных программ Yle с 2007 года. До этого Яяскеляйнен занимал должность главного редактора и исполнительного директора Финского информационного агентства STT.