Защита Януковича просит суд в Киеве вернуть обвинительный акт в прокуратуру

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича просит Оболонский районный суд Киева вернуть прокуратуре обвинительный акт по делу о госизмене, поскольку он был составлен с нарушением закона, заявил в понедельник адвокат бывшего главы государства Игорь Федоренко.

Оболонский районный суд Киева в понедельник продолжил предварительное заседание по делу против Януковича о госизмене. Ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что может присоединиться к группе государственных обвинителей в этом деле, "если будет нужно его присутствие".

"Прошу суд принять определение об обвинительном акте… и вернуть его прокурору", — заявил Федоренко в ходе судебного заседания.

По его словам, дело не может быть назначено к рассмотрению по существу и должно быть возвращено в прокуратуру, поскольку обвинительный акт был составлен без вручения Януковичу сообщения о подозрении надлежащим образом. Также защита считает, что в обвинительном акте отсутствует конкретное обвинение и мотив преступления. Кроме того, адвокат полагает, что в материалах уголовного дела полностью отсутствует доказательная база вины экс-президента.

Оболонский районный суд Киева уже провел два предварительных судебных заседания по делу Януковича 4 мая и 18 мая. При этом суд предоставил Януковичу программную возможность участия в заседании в режиме видеоконференции. Однако экс-президент не воспользовался ею, так как киевский суд отказался направлять в Ростовский областной суд РФ официальный запрос в рамках международно-правовой помощи об организации видеоконференции с участием Януковича.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.