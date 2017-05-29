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Защита Януковича просит суд в Киеве вернуть обвинительный акт в прокуратуру

Сюжет:
Дело Виктора Януковича (60)
18:0329.05.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАдвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк на заседании Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. 29 мая 2017Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк на заседании Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. 29 мая 2017
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 мая — РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича просит Оболонский районный суд Киева вернуть прокуратуре обвинительный акт по делу о госизмене, поскольку он был составлен с нарушением закона, заявил в понедельник адвокат бывшего главы государства Игорь Федоренко.

Судья на заседании Оболонского районного суда Киева, где рассматривается дело Виктора Януковича. 4 мая 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Оболонский районный суд Киева в понедельник продолжил предварительное заседание по делу против Януковича о госизмене. Ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что может присоединиться к группе государственных обвинителей в этом деле, "если будет нужно его присутствие".

"Прошу суд принять определение об обвинительном акте… и вернуть его прокурору", — заявил Федоренко в ходе судебного заседания.

По его словам, дело не может быть назначено к рассмотрению по существу и должно быть возвращено в прокуратуру, поскольку обвинительный акт был составлен без вручения Януковичу сообщения о подозрении надлежащим образом. Также защита считает, что в обвинительном акте отсутствует конкретное обвинение и мотив преступления. Кроме того, адвокат полагает, что в материалах уголовного дела полностью отсутствует доказательная база вины экс-президента.

Оболонский районный суд Киева уже провел два предварительных судебных заседания по делу Януковича 4 мая и 18 мая. При этом суд предоставил Януковичу программную возможность участия в заседании в режиме видеоконференции. Однако экс-президент не воспользовался ею, так как киевский суд отказался направлять в Ростовский областной суд РФ официальный запрос в рамках международно-правовой помощи об организации видеоконференции с участием Януковича.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.

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