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В мире

В МИД отреагировали на обвинения Черногории в адрес России

17:5229.05.2017
(обновлено: 17:55 29.05.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Транслируемая Подгорицей история о "госперевороте" в Черногории и якобы участии в нем Москвы — это пример дезинформации, преследующей цель очернить Россию, заявили в понедельник в МИД РФ.

Виды Черногории. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Послу России в Черногории вручили ноту протеста
Ранее глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия якобы "сильно вмешалась во внутренние дела" страны и пыталась препятствовать намерению властей республики вступить в НАТО.

"Мы уже неоднократно заявляли о непричастности официальной российской стороны к каким бы то ни было шагам по организации противоправных действий в Черногории. Считаем транслируемую официальной Подгорицей историю о "государственном перевороте" и якобы участии Москвы в этой афере наглядным примером дезинформации, преследующим цель очернить Россию, настроить черногорских граждан против братского русского народа, прикрыть антидемократические методы Подгорицы по втягиванию страны в НАТО в обход мнения граждан", — говорится в комментарии директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

Дарманович ранее также заявил, что у Черногории есть хозяйственные отношения с Россией, "которая не является нашим главным экономическим партнером"; по словам министра, достаточно много российских туристов, но "российские инвестиции в нашу экономику показали себя неэффективными".

"Называя российские инвестиции неэффективными, министр забывает, что первопричинами негатива стали односторонние деструктивные шаги черногорского руководства, создание искусственных преград ведению честного бизнеса. К сожалению, государственные элиты в Черногории зачастую действуют не по закону. В таких условиях российские граждане и предприниматели всерьез рискуют оказаться под нажимом черногорских властей, столкнуться с прямыми угрозами и провокациями", — заявила в свою очередь официальный представитель МИД РФ.

"В условиях, когда в Черногории продолжается нагнетание антироссийской истерии на фоне общего регресса двусторонних отношений, вынуждены настоятельно рекомендовать российским гражданам дважды подумать, прежде чем ехать в эту страну. Худшей рекламы Черногории, чем заявления министра иностранных дел С. Дармановича в отношении России, россиян и российских инвесторов, придумать сложно", — добавила она.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Квантум Счастья
Забавно. Каждый раз когда в какой-нибудь стране появляется база нато, там с такой же интенсивностью начинают появляться нео-фашисткие группировки (либо перестают прятатся). Совпадение? Не думаю.
18:03
29.05.2017
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madam.kukushinskay
Опять мы поплатились за свою доброту и понимание. Все- "друзья, друзья", все- "народ за дружбу, против нато". А на самом деле, как всегда, эти "друзья" врали, использовали, а теперь еще и обвиняют. Хотя их можно понять- только-только вступили в нато, а тут пинок под зад от америки, надо же как-то утешиться.
18:00
29.05.2017
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