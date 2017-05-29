В МИД отреагировали на обвинения Черногории в адрес России

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Транслируемая Подгорицей история о "госперевороте" в Черногории и якобы участии в нем Москвы — это пример дезинформации, преследующей цель очернить Россию, заявили в понедельник в МИД РФ.

Ранее глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия якобы "сильно вмешалась во внутренние дела" страны и пыталась препятствовать намерению властей республики вступить в НАТО.

"Мы уже неоднократно заявляли о непричастности официальной российской стороны к каким бы то ни было шагам по организации противоправных действий в Черногории. Считаем транслируемую официальной Подгорицей историю о "государственном перевороте" и якобы участии Москвы в этой афере наглядным примером дезинформации, преследующим цель очернить Россию, настроить черногорских граждан против братского русского народа, прикрыть антидемократические методы Подгорицы по втягиванию страны в НАТО в обход мнения граждан", — говорится в комментарии директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

Дарманович ранее также заявил, что у Черногории есть хозяйственные отношения с Россией, "которая не является нашим главным экономическим партнером"; по словам министра, достаточно много российских туристов, но "российские инвестиции в нашу экономику показали себя неэффективными".

"Называя российские инвестиции неэффективными, министр забывает, что первопричинами негатива стали односторонние деструктивные шаги черногорского руководства, создание искусственных преград ведению честного бизнеса. К сожалению, государственные элиты в Черногории зачастую действуют не по закону. В таких условиях российские граждане и предприниматели всерьез рискуют оказаться под нажимом черногорских властей, столкнуться с прямыми угрозами и провокациями", — заявила в свою очередь официальный представитель МИД РФ.

"В условиях, когда в Черногории продолжается нагнетание антироссийской истерии на фоне общего регресса двусторонних отношений, вынуждены настоятельно рекомендовать российским гражданам дважды подумать, прежде чем ехать в эту страну. Худшей рекламы Черногории, чем заявления министра иностранных дел С. Дармановича в отношении России, россиян и российских инвесторов, придумать сложно", — добавила она.