В Тунисе уничтожили командира ИГ*, находившегося в розыске с 2014 года

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Тунисские силовики из отдела по борьбе с терроризмом национальной гвардии ликвидировали террориста, который являлся одним из местных командиров ИГ* и с 2014 года находился в розыске, сообщается на сайте МВД Туниса.
Как сообщило МВД, операция прошла в районе Хаси Ферид провинции Кассерин на западе страны. По данным силовиков, ордер на арест этого террориста тунисские власти выписывали не менее 11 раз.
МВД отметило, что проведет ДНК-экспертизу для подтверждения личности убитого, прежде чем раскрыть ее. Но, по данным местной радиостанции Mosaique FM, речь идет о боевике Хусеме Тлити, который скрывался в горных районах Туниса от преследования по нескольких делам о терроризме.
* Террористическая организация, запрещенная в России.