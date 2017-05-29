В Европу могут прибыть до 200 млн мигрантов, считает президент Хорватии

ПРАГА, 29 мая — РИА Новости, Александр Куранов. В Европу в ближайшие годы может прибыть до 200 миллионов беженцев, миграцию остановить невозможно, но ее необходимо регулировать, заявила в понедельник в интервью братиславскому порталу Teraz президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая прибыла в словацкую столицу для участия в международной конференции GLOBSEC 2017.

"Мы не можем остановить миграцию, она существовала всегда, а сегодня приняла еще большие масштабы. Благодаря соцсетям люди во всем мире видят, где лучше живется, и устремляются туда. Согласно исследованиям, в Европу в ближайшие годы могут направиться до 200 миллионов беженцев. Но у нас нет возможностей для того, чтобы принять их всех. Мы должны бороться с тем, что является причиной миграции, используя модель 3D (development, diplomacy, defence — развитие, дипломатия, защита)", — сказала Грабар-Китарович.

По словам президента Хорватии, ее страна заинтересована в скорейшем установлении необходимого порядка и контроля на южных границах Евросоюза. Это связано, кроме прочего, и с тем, что 20% ВВП республики приходится на туризм, при этом 90% гостей прибывает сюда на отдых по международным автотрассам.

"Для нас исключительно важно, чтобы пограничный переход, особенно с Венгрией и Словенией, осуществлялся как можно быстрее. Мы договорились, в частности, о статусе внутренней границы ЕС, чтобы контроль у нас не был таким жестким, как на внешней границе Шенгена", — сказала Грабар-Китарович.

Оптимальным решением для Хорватии было бы ее вступление в Шенген, как об этом заявил, в частности, председатель Европарламента Антонио Таяни во время недавнего визита в Загреб.

"Это было бы идеальным решением, но не все идет так быстро. Хорватия вступает 27 июня в Шенгенскую информсистему. Мы делаем все для того, чтобы выполнить все необходимые шенгенские критерии, чтобы граница Шенгена продвинулась к нынешним границам Евросоюза", — сказала Грабар-Китарович.

Президент Хорватии также поделилась своими впечатлениями о посещении нескольких лагерей для беженцев в своей стране и в соседней Македонии.

"Большинство среди мигрантов составляют мужчины в возрасте 16-18 лет без семей. Ясно, что речь в данном случае идет об экономических беженцах, у которых нет никакого права на получение убежища в Европе. Допуская их проход по нашим странам далее на Запад, мы фактически поддерживали бы нелегальную торговлю с людьми, ту систему, посредством которой за большие деньги контрабандисты переправляют мигрантов на наш континент. Во всем этом необходимо как можно скорее навести полный порядок", — сказала Грабар-Китарович.