СМИ: СБУ заблокировала офис "Яндекса" в Одессе

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины в понедельник заблокировали офис компании "Яндекс. Украина" в бизнес-центре "Морской" в Одессе, у сотрудников компании изъяты мобильные телефоны, сообщает одесское интернет-издание "Таймер" со ссылкой на свои источники.

По словам источников издания, правоохранители "приказали всем сотрудникам сдать мобильные телефоны и перейти в одно помещение, пока правоохранители осматривают остальные".

"Кроме того, у сотрудников потребовали передать представителям правоохранительных органов административные пароли и тому подобную информацию", — говорится в сообщении.

В то же время, как передает телеканал "112 Украина", в киевском офисе "Яндекса" также проходят обыски, однако журналистов не пускают дальше холла бизнес-центра, в котором расположен офис компании.

Телефоны компании пока не отвечают.

Ранее компания "Яндекс" сообщила, что в офисы организации в Киеве и Одессе пришли представители Службы безопасности Украины. По данным пресс-секретаря СБУ, обыски в компании проводятся в рамках дела по статье "государственная измена".

Украина с 17 мая в рамках расширения санкций в отношении РФ ввела запрет на доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.