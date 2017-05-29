Грушко: Участие НАТО в коалиции по борьбе с ИГ* может мешать диалогу с РФ

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Присоединение НАТО к возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* может стать препятствием для развития контактов альянса с Москвой, заявил постпред России при альянсе Александр Грушко.

О присоединении альянса к коалиции было объявлено в ходе прошедшего на прошлой неделе саммита НАТО.

"Одно из последствий того, что НАТО официально присоединилось к антиигиловской коалиции, может быть дополнительным препятствием для развития контактов с Россией, учитывая позицию НАТО, которая заявляет, что дела "как обычно" (business as usual) с Россией невозможны", — сказал российский дипломат в ходе видеомоста в дискуссионном клубе "Валдай".

* Террористическая организация, запрещенная в России.