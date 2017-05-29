МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Rolls-Royce представил самый дорогой в мире автомобиль, модель Sweptail, пишет издание Economic Times.

The ‘Sweptail’ is without question a Rolls-Royce that fits to the marque’s DNA. pic.twitter.com/hfFMEOs6vd — Rolls-Royce Media (@RollsRoyceMedia) 27 мая 2017 г.

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Стоимость автомобиля не сообщается. Однако, по разным оценкам, она может достигать 17-20 миллионов долларов, отмечает издание.

Rolls-Royce Sweptail был представлен в эти выходные в Concorso d'Eleganza на вилле в Италии. Автомобиль представлен в единственном экземпляре.

"Как сообщил Rolls-Royce, один из постоянных клиентов компании, описанный как знаток и коллекционер уникальных товаров, включая супер-яхты и частные самолеты, обратился к автопроизводителю в 2013 году с предложением создать подобный роскошный автомобиль", — говорится в сообщении.