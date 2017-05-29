Яровая назвала СБУ "репрессивной машиной", переезжающей права граждан

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала "репрессивной машиной", готовой переехать права и свободы своих же граждан, действия Украины, Служба безопасности которой начала обыски в офисах Яндекса.

Ранее компания "Яндекс" сообщила, что в офисы организации в Киеве и Одессе пришли представители Службы безопасности Украины. Пресс-секретарь СБУ сообщила, что обыски в компании проводятся в рамках дела по статье "государственная измена".

"Репрессивная машина Порошенко готова переехать права и свободы своих граждан вдоль и поперёк в порыве бешеной русофобии. "Яндекс" встал на пути дезинформации идеологов Киева и здесь уже возник чрезвычайный инцидент и прецедент для Европы и США. И где (представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ) Дуня Миятович? И где свобода слова?", — цитирует Яровую пресс-служба.

По ее словам, уже назрела острая необходимость принятия международных актов об информационной безопасности, о которых давно говорит Россия, так как "мир все более погрязает в болоте двойных стандартов и провокаций".