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В Германии увеличили прогноз по мигрантам: теперь семь миллионов

17:0329.05.2017
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© AP Photo / Santi PalaciosМигранты покидают территорию Ливии. 5 марта 2017 годаМигранты покидают территорию Ливии. 5 марта 2017 года
© AP Photo / Santi Palacios

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. По данным немецкой газеты Bild, в непосредственной близости от Европейского союза сосредоточились семь миллионов потенциальных мигрантов, рассчитывающих в обозримом будущем добраться до его территории. В распоряжение издания попал доклад немецких спецслужб, сообщающий об увеличении числа потенциальных беженцев, основной приток которых ожидается из стран Тропической Африки. По этим данным, еще несколькими месяцами ранее, в январе 2017 года, оценка числа переселенцев была более оптимистической — 5,9 миллиона. Подспудные процессы миграции в Ливии, Алжире, Тунисе, Марокко, а также на Ближнем Востоке заставили увеличить эту оценку на 12%. Расследование Bild подхватили Die Welt и Daily Mail. Тем временем ультраправые намерены патрулировать Средиземное море на собственных лодках, ловить нелегалов и отвозить их назад.

Над всей Сицилией безоблачное небо

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкБеженцы-мусульмане на границе
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Беженцы-мусульмане на границе

Девушка в мусульманской одежде во Франции. Архивное фото
© AP Photo / Christophe Ena
Архиепископ: мигранты-мусульмане могут кардинально изменить облик Европы
Лидеры "Большой семерки", собравшиеся 26-27 мая на саммите на Сицилии, не заметили в море у острова ни одной мигрантской лодки. Как сообщает газета Corriere della Sera, причина в том, что итальянские власти спешно запретили высадку мигрантов на время проведения встречи. В действительности южноевропейская страна находится на пути самого мощного в ЕС миграционного потока. По официальным данным, число прибывших в Италию по морю беженцев возросло в этом году на 45% по сравнению с предыдущим.

Как стало известно Bild, в одной только Северной Африке сосредоточилось более 2,5 миллиона потенциальных мигрантов, подавляющее большинство которых выбирает морскую дорогу именно в Италию. Приблизительно миллион беженцев нашел временное пристанище в Ливии — стране, переживающей период затяжной политической нестабильности. Итальянские власти хотят договориться с Триполи напрямую, чтобы сдерживать мигрантов-африканцев. Эта политика требует финансовых вливаний — и Италия готова платить, но поставить заслон переселенцам у ливийских властей, контролирующих лишь часть побережья, не выходит.

Договоренности между европейцами и властями Северной Африки привели к необычному следствию. Мигранты, прибывшие из глубин континента, и местные жители-арабы оказались по разные стороны баррикад. В Ливии, по сообщению правозащитников, пограничники открывают огонь в воздух, чтобы запугать мигрантов, стремящихся в Европу. В парламенте Марокко в мае этого года депутат Мухаммад Адал заявил, что города его страны "загрязнены мигрантами с другой стороны Сахары". В социальных сетях королевства все чаще встречаются угрозы арабов по отношению к выходцам из стран экваториального пояса. Напряженность между мигрантами и местными жителями теперь дает себя почувствовать и по другую сторону границы Евросоюза.

Спасти Европу в Средиземном море

Цветы на месте теракта у здания парламента Великобритании в Лондоне
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Мигранты в ислам: бывшие европейские христиане присоединяются к джихадистам
Согласно предвыборной программе партии Ангелы Меркель — ХДС, приоритетом Германии должна стать отправка нелегальных мигрантов в Африку, откуда они и прибывают. Немецкий канцлер надеется заключить с североафриканскими государствами договоренности, подобные тем, которые она уже скрепила с Турцией. По соглашению 2016 года Анкара соглашается принимать на своей территории беженцев в обмен на финансовую помощь и перспективу отмены виз с Евросоюзом. Берлин надеется на то, что мигрантов-авантюристов можно будет "спасать" посреди Средиземного моря, а затем отравлять в Северную Африку. 

Против такого решения выступают международные организации. По данным ООН, лагеря по приему беженцев, созданные в Ливии, предлагают ужасающие условия содержания. Кроме того, довлеет юридическая проблема: согласно Дублинской конвенции, возвращение беженцев возможно только в случае, если страна, откуда они прибыли, является "стабильной". Про некоторые государства южного Средиземноморья сказать этого невозможно.

На этом фоне европейские националисты создают некоммерческую организацию "Защищать Европу", задачей которой объявлен перехват мигрантских лодок в Средиземноморье и "вежливое" возвращение нелегальных переселенцев. "Мы готовим большую операцию по спасению в Средиземном море, операцию по спасению самой Европы" — говорится на странице движения, способного стать общеевропейским националистическим проектом. Борцы с мигрантами уверены: спасение переселенцев нельзя доверить некоммерческим организациям, поскольку те якобы находятся в сговоре со спасаемыми. На сайтах ультраправых можно прочитать истории о будто бы сфабрикованных кораблекрушениях посреди моря — поблизости от того места, куда спасатели заранее успели выслать лодку.

Количество мигрантов, высадившихся в Италии
Количество мигрантов, высадившихся в Италии

Европа в растерянности

 

 

Папа римский Франциск выпускает голубя в Халдейской католическаой церкви в Грузии
© AP Photo / Alessandra Tarantino
"Национальный фронт" ссорится с Папой Римским: нужны ли Европе еще мигранты
Испуг европейских властей перед размахом миграции иллюстрирует курьезный разговор, состоявшийся, согласно швейцарскому изданию Les observateurs, между еврокомиссаром Димитросом Аврамопулосом и представителем Китая Го Шенкуном. Европеец, в задачи которого входит слежение за миграцией, потребовал от чиновника КНР перестать продавать через интернет-сервис Alibaba надувные лодки, которыми пользуются нелегальные переселенцы. Китайский товар действительно пользуется успехом — и даже получил известность как "надувные шлюпки, предназначенные для беженцев". Реакция китайской стороны на подобное вмешательство политики в экономику остается неизвестной.

Председатель Европарламента Антонио Таяни тем временем пугает европейцев новыми волнами миграционных потоков, причем в самом обозримом будущем. "Если мы не сможем решить ключевые проблемы африканских стран, то в течение 10 лет у нас будет 10, 20 или даже 30 миллионов мигрантов из Африки", — заявляет Таяни.

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