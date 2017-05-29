Бальбек заявил, что на Украине готовят боевиков для отправки в Сирию

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. В Херсонской области работают центры по подготовке боевиков для последующей их отправки в Сирию, заявил РИА Новости заместитель главы комета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

Ранее глава украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады от президентского "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз сообщила, что передала коллегам по альянсу "аналитический доклад" о "связях" России с террористическими группировками, включая "Исламское государство" (запрещено в РФ).

"Украинские элиты решили сделать информационную рокировку, обвиняя Россию в связях с ИГИЛ. Таким образом, они пытаются дать ложный посыл мировому сообществу, чтобы какие-нибудь комиссии не обнаружили вербовочные центры ИГИЛ на территории, подконтрольной Киеву — в частности, в Херсонской области. У нас есть подтверждающая оперативная информация, а не выдуманные в горячечном антироссийском бреду "факты и доказательства", — сказал Бальбек.

По его словам, на базах подготовки идет обучение боевиков основам военного дела для последующей их заброски в Сирию. Туда стягиваются радикалы со всего мира, в том числе члены турецкой экстремистской организации "Серые волки" и игиловцы.

"Без поддержки киевских элит, пусть даже негласной, ни один лагерь на территории Херсонской области не смог бы существовать", — подчеркнул депутат.

Россия, проводящая операцию по борьбе с ИГ в Сирии, неоднократно заявляла о необходимости общей борьбы с международным терроризмом. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что ВКС РФ в 2017 году совершили 1,8 тысячи боевых вылетов в Сирии, уничтожены более 3 тысячи боевиков, при этом ликвидировано 40 тренировочных лагерей, 475 пунктов управления, 45 заводов и мастерских по производству боеприпасов.