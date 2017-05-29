Британский политолог: Трамп до сих пор не понимает, чем занимается НАТО

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп все ещё не совсем понимает, чем занимается НАТО, считает старший научный сотрудник программы по России и Евразии Королевского института международных отношений (Chatham House) Джеймс Шерр.

Американский лидер на прошлой неделе принял участие в саммите альянса в Брюсселе. Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что НАТО — устаревшая организация, что вызвало обеспокоенность среди членов альянса. Впрочем, после вступления в должность президент США сказал, что НАТО устаревшей уже не является.

"Несмотря на то, что он является президентом уже несколько месяцев, он до их пор, кажется, не совсем понимает, чем является НАТО. Когда он заявляет, что альянс должен решать проблему иммиграции, это говорит о том, что он не понимает, чем эта организация занимается и где начинается компетенция Евросоюза", — сказал эксперт в ходе дискуссии в клубе "Валдай" в Москве.