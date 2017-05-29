Французские СМИ назвали Путина "царем"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Некоторые французские СМИ, говоря о предстоящей встрече Владимира Путина и Эммануэля Макрона, назвали российского президента царем.

Такие заголовки, в частности, появились в репортаже канала BFM и в газете Le Temps. Однако большинство французских изданий были более сдержаны в оценке грядущего визита и ограничились нейтральными заголовками.

Очевидно, журналисты провели историческую параллель. Встреча двух лидеров состоится в резиденции французских королей Версале спустя 300 лет после визита во Петра I. Та поездка положила начало устойчивым связям между странами.

Ранее с царственной особой российского президента сравнивала французская газета Le Figaro. Освещая визит в Петербург турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, издание окрестило политиков "царем и султаном".