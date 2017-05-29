Глава МИД Египта сообщил Лаврову об усилении мер безопасности в аэропортах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Самех Шукри во время встречи в Каире. 29 мая 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Самех Шукри во время встречи в Каире. 29 мая 2017

КАИР, 29 мая — РИА Новости, Надим Зуауи. Глава МИД Египта Самех Шукри рассказал российскому министру иностранных Сергею Лаврову об усилиях Каира по укреплению мер безопасности в аэропортах, говорится в заявлении египетского дипломатического ведомства по итогам переговоров в Каире.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу в понедельник проводят в столице Египта встречу в формате "2+2" со своими египетскими коллегами Самехом Шукри и Сидки Субхи, на которой обсуждались кризисы в Сирии, Ливии, арабо-израильское урегулирование и сотрудничество в сфере ВТС.

"Глава МИД Египта рассказал о принятых египетской стороной мерах и усилиях, направленных на повышение безопасности в аэропортах для обеспечения защиты граждан страны и ее гостей, прежде всего туристов из России", — говорится в заявлении МИД АРЕ.

В документе подчеркивается, что оба министра высказались за возобновление авиасообщение между двумя странами "в максимально короткий срок".

Вопрос возобновления авиасообщения между Россией и Египтом, которое было прервано в ноябре 2015 года, по-прежнему остается неурегулированным. Решение о прекращении полетов приняла Россия после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Российская сторона предложила Египту повысить меры безопасности в аэропортах страны, а также подписать совместный протокол по авиабезопасности, который предусматривает постоянное присутствие российских специалистов по безопасности в тех аэропортах, в которые осуществляются рейсы из России.

Ранее в мае замминистра транспорта РФ Валерий Окулов сообщил, что переговорный процесс по возобновлению авиасообщения между Россией и Египтом находится в подвешенном состоянии. В Каире в ответ на это заявили, что Египет выполнил все российские требования по обеспечению безопасности своих аэропортов.

Египетские СМИ со ссылкой на источники в Минавиации также указывали, что переговоры между РФ и Египтом по авиасообщению приостановлены с февраля этого года. Сообщалось, что Египет отклонил возможность постоянного присутствия в своих аэропортах российских экспертов по контролю за безопасностью, так как считает, что такая мера нанесет ущерб государственному суверенитету.