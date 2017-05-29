Кандидат в канцлеры Германии обвинил Трампа в политическом шантаже

Кандидат в канцлеры ФРГ Мартин Шульц во время выступления в Берлине. Архивное фото

Кандидат в канцлеры ФРГ Мартин Шульц во время выступления в Берлине. Архивное фото

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц обвинил президента США Дональда Трампа в политическом шантаже, пишет газета Tagesspiegel.

"Новый президент США делает ставку не на международное сотрудничество, а на изоляционизм и мнимое право сильного", — заявляет Шульц в материале, подготовленном для издания.

По мнению кандидата в канцлеры, политика America first является лишь покушением на принцип свободной торговли.

"America first, по трамповской логике, означает отход от Парижского соглашения по климату, о котором с трудом удалось договориться, демонтаж ООН, политический шантаж вместо международной дипломатии", — говорит он.

Кроме того, Шульц призывает европейцев не подчиняться логике Трампа по наращиванию вооружений.