РПК в Турции получает оружие от стран Запада через Сирию, сообщили СМИ

АНКАРА, 29 мая — РИА Новости. Часть оружия, поставляемого странами Запада на север Сирии, направляется в Турцию, где оно пополняет арсенал запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), передает в понедельник агентство Anadolu со ссылкой на военные источники.
Например, в ходе операции в районе Билич провинции Ширнак турецкие военнослужащие обнаружили снаряды к 60-миллиметровым минометам и два противотанковых ракетных комплекса TAS шведского производства. Во время другой операции в провинциях Ширнак и Хаккари были обнаружены винтовки M-16 американского производства. Отмечается, что это идет вразрез с гарантиями стран Запада по пресечению попыток применения против Турции оружия, поставленного в Сирию.
По информации агентства, силы самообороны сирийских курдов переправляют в Турцию оружие и боеприпасы для РПК. В частности, оружие различных модификаций было поставлено курдским повстанцам в Турцию из иракского района Синджар и сирийского региона Карачок.
Между Турцией и США обострились противоречия в связи с недавним решением американского президента Дональда Трампа поставлять вооружение сирийским курдам, ведущих борьбу против ИГ*. Официальная позиция Турции такова, что курдские формирования в Сирии связаны с РПК, которую как Анкара, так и Вашингтон, считают террористической.
*Террористическая организация, запрещенная в России